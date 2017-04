14 апр 2017



Новый ЕР ROCK GODDESS выйдет весной ROCK GODDESS объявили о том, что новый ЕР команды, получивший название "It's More Than Rock And Roll", будет выпущен девятнадцатого мая. Он будет доступен в цифровом виде на Cargo Records и на физическом носителе с четырёхстраничным буклетом. Тираж будет пронумерован вручную, подписан и составит пятьсот копий.











