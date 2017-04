сегодня



Новое видео ROCK GODDESS ROCK GODDESS опубликовали в сети видеоклип на композицию "It's More Than Rock And Roll" - его можно увидеть ниже. Этот трек выйдет 19 мая на одноимённом трёхпесенном EP команды.











