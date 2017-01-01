Видео с текстом от JD MILLER

Шведская хард-рок команда JD MILLER опубликовала официальное видео с текстом на композицию “Clouded Minds” - его можно просмотреть ниже. Этот трек взят из грядущего альбома группы, "World War X", выход которого состоится 28 апреля на лейбле Mighty Music.
Трек-лист:
“Journey Through The Past”
“Against The Wind”
“My Open Arms”
“Evergrey”
“Power”
“Clouded Minds”
“Forgotten”
“Isolation”
“Wanderer Of Light And Sorrow”
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