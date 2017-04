сегодня



Видео с текстом от JD MILLER Шведская хард-рок команда JD MILLER опубликовала официальное видео с текстом на композицию “Clouded Minds” - его можно просмотреть ниже. Этот трек взят из грядущего альбома группы, "World War X", выход которого состоится 28 апреля на лейбле Mighty Music.



Трек-лист:



“Journey Through The Past”

“Against The Wind”

“My Open Arms”

“Evergrey”

“Power”

“Clouded Minds”

“Forgotten”

“Isolation”

“Wanderer Of Light And Sorrow”













