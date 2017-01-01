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*JD Miller*



20 апр 2017 : 		 Видео с текстом от JD MILLER

6 фев 2017 : 		 Новый альбом JD MILLER выйдет весной

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Видео с текстом от JD MILLER

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Шведская хард-рок команда JD MILLER опубликовала официальное видео с текстом на композицию “Clouded Minds” - его можно просмотреть ниже. Этот трек взят из грядущего альбома группы, "World War X", выход которого состоится 28 апреля на лейбле Mighty Music.

Трек-лист:

“Journey Through The Past”
“Against The Wind”
“My Open Arms”
“Evergrey”
“Power”
“Clouded Minds”
“Forgotten”
“Isolation”
“Wanderer Of Light And Sorrow”

SwedenвЂ™s JD MILLER Release вЂњClouded MindsвЂќ Lyric Video





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