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*Exist Immortal*



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Видео с текстом от EXIST IMMORTAL

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"In Hindsight”, официальное видео с текстом от группы EXIST IMMORTAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Breathe", выход которого состоялся в прошлом году.

Кроме того, музыканты объявили о том, что взяли в состав гитариста Mikey G из группы A Trust Unclean.

EXIST IMMORTAL Release вЂњIn HindsightвЂќ Lyric Video; Band Announce New Guitarist






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