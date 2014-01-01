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Видео с текстом от EXIST IMMORTAL
"In Hindsight”, официальное видео с текстом от группы EXIST IMMORTAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Breathe", выход которого состоялся в прошлом году.
Кроме того, музыканты объявили о том, что взяли в состав гитариста Mikey G из группы A Trust Unclean.
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