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*Lunatic Soul*



25 апр 2017 : 		 Новый альбом LUNATIC SOUL появится в сентябре

17 ноя 2014 : 		 Новое видео LUNATIC SOUL

9 авг 2014 : 		 Новый альбом LUNATIC SOUL выйдет в октбяре

2 фев 2010 : 		 Mariusz Duda сочиняет материал для нового альбома LUNATIC SOUL

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|||| 25 апр 2017

Новый альбом LUNATIC SOUL появится в сентябре

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Лидер RIVERSIDE Mariusz Duda объявил о том, что пятый студийный альбом его сольного проекта LUNATIC SOUL, получивший название "Fractured", увидит свет в сентябре на лейбле Kscope. Тизер к диску доступен к просмотру ниже.

Комментирует сам Mariusz:

“За прошедшие годы музыка LUNATIC SOUL изменилась и теперь я бы охарактеризовал её, как мрачный и меланхоличный транс с некоторыми всплесками более активной и мощной электроники. Но будет и разнообразие в виде лирических фрагментов, а в паре песен даже можно будет услышать настоящий симфонический оркестр, с которым я поработал впервые за свою карьеру. Мне кажется, что новый альбом LUNATIC SOUL - это начало чего-то нового, а не продолжение старого...

Сейчас я абсолютно уверен в том, что все предыдущие годы своего творчества я шёл к выпуску именно этого произведения, как своего магнум опуса. Вас ждёт смелая и честная история о недавнем прошлом, когда мне пришлось собирать по кускам собственное сознание; склеивать и сшивать то, что когда-то было одним целым... Эта музыка - отражение моих чувств, когда окружащий тебя мир разбивается вдребезги”.

RIVERSIDE Leader Mariusz DudaвЂ™s LUNATIC SOUL To Release Fractured Album In September; Teaser Video Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Ghostb
25 апр 2017, 21:41		жду, последний Lunatic Soul, по-моему, самый интересный


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