25 апр 2017



Новый альбом LUNATIC SOUL появится в сентябре Лидер RIVERSIDE Mariusz Duda объявил о том, что пятый студийный альбом его сольного проекта LUNATIC SOUL, получивший название "Fractured", увидит свет в сентябре на лейбле Kscope. Тизер к диску доступен к просмотру ниже.



Комментирует сам Mariusz:



“За прошедшие годы музыка LUNATIC SOUL изменилась и теперь я бы охарактеризовал её, как мрачный и меланхоличный транс с некоторыми всплесками более активной и мощной электроники. Но будет и разнообразие в виде лирических фрагментов, а в паре песен даже можно будет услышать настоящий симфонический оркестр, с которым я поработал впервые за свою карьеру. Мне кажется, что новый альбом LUNATIC SOUL - это начало чего-то нового, а не продолжение старого...



Сейчас я абсолютно уверен в том, что все предыдущие годы своего творчества я шёл к выпуску именно этого произведения, как своего магнум опуса. Вас ждёт смелая и честная история о недавнем прошлом, когда мне пришлось собирать по кускам собственное сознание; склеивать и сшивать то, что когда-то было одним целым... Эта музыка - отражение моих чувств, когда окружащий тебя мир разбивается вдребезги”.









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