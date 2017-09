сегодня



Новая песня LUNATIC SOUL "Anymore", новая песня группы LUNATIC SOUL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Fractured", выход которого запланирован на шестое октября на Kscope:



“Blood On The Tightrope”

“Anymore”

“Crumbling Teeth And The Owl Eyes”

“Red Light Escape”

“Fractured”

“A Thousand Shards Of Heaven”

“Battlefield”

“Moving On”















