Новая песня ARCADEA Сайд-проект барабанщика MASTODON Brann Dailor'a под названием ARCADEA выпустит свой одноимённый дебютный альбом 16 июня на лейбле Relapse Records.



Трек-лист:



01. Army Of Electrons

02. Gas Giant

03. Rings Of Saturn

04. Neptune Moons

05. Infinite End

06. Electromagnetic

07. Motion Of Planets

08. The Pull Of Invisible Strings

09. Through The Eye Of Pisces

10. Worlds Can Go On

11. Magnificent Facade



Новую песню с диска, "Infinite End", можно прослушать ниже.















