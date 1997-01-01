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Сайд-проект барабанщика MASTODON под названием ARCADEA выпускает дебютный альбом Сайд-проект барабанщика MASTODON Brann Dailor'a под названием ARCADEA выпустит свой одноимённый дебютный альбом 16 июня на лейбле Relapse Records.



В состав группы, помимо самого Brann'a на вокале и барабанах, также входят гитаристы и клавишники Core Atoms (ZRUDA) и Raheem Amlani (WITHERED). По сообщениям музыкантов, стилистика проекта будет выдержана в рамках психоделического спейс-рока, полностью полагающегося на звук аналоговых синтезаторов и ударных инструментов, без участия гитар.



Дебютный трек ARCADEA, "Gas Giant", можно прослушать ниже.











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