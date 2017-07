6 июл 2017



FLOTSAM AND JETSAM нашли барабанщика FLOTSAM AND JETSAM воспользуется услугами барабанщика Ken'a Mary (FIFTH ANGEL, ALICE COOPER, HOUSE OF LORDS, TKO, CHASTAIN) на ближайших выступлениях, который заменит ушедшего в OVERKILL Jason'a Bittner'a (SHADOWS FALL).



















