Профессиональное видео с выступления FLOTSAM & JETSAM Профессиональное видео с выступления FLOTSAM & JETSAM. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



Hammerhead 0:51

Me 6:55

Life is a Mess 10:50

Hard on You 15:33

I live You die 20:54

Iron Maiden 27:23

Desecrator 31:36

Dreams of Death 35:57

No Place for Disgrace 41:55 http://www.flotsam-and-jetsam.com







