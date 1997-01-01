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*End of Green*



7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от END OF GREEN

15 июн 2017 : 		 Новое видео END OF GREEN

25 май 2017 : 		 Тизер нового альбома END OF GREEN

16 авг 2013 : 		 Новое видео END OF GREEN

22 июл 2013 : 		 Новый альбом END OF GREEN выйдет в августе

5 окт 2012 : 		 END OF GREEN начнут запись в январе

6 мар 2012 : 		 END OF GREEN подписали контракт с NAPALM RECORDS

28 окт 2010 : 		 END OF GREEN завершили работу над EP

5 сен 2010 : 		 Новое видео END OF GREEN

26 июл 2010 : 		 Детали нового сингла END OF GREEN

5 июл 2010 : 		 Ноове видео END OF GREEN

26 июн 2010 : 		 Новая песня END OF GREEN

20 июн 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома END OF GREEN

1 апр 2010 : 		 END OF GREEN начали запись альбома

29 июн 2007 : 		 Вокалист END OF GREEN подписал контракт на запись сольника

31 июл 2005 : 		 END OF GREEN: новый материал в сети

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Видео с текстом от END OF GREEN

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END OF GREEN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Send In The Clowns". Она взята из альбома "Void Estate", выходящего восемнадцатого августа на Napalm Records.



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