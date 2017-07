сегодня



Видео с текстом от END OF GREEN END OF GREEN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Send In The Clowns". Она взята из альбома "Void Estate", выходящего восемнадцатого августа на Napalm Records. http://www.endofgreen.de







