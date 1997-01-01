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*End of Green*



7 авг 2017 : 		 Новое видео END OF GREEN

7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от END OF GREEN

15 июн 2017 : 		 Новое видео END OF GREEN

25 май 2017 : 		 Тизер нового альбома END OF GREEN

16 авг 2013 : 		 Новое видео END OF GREEN

22 июл 2013 : 		 Новый альбом END OF GREEN выйдет в августе

5 окт 2012 : 		 END OF GREEN начнут запись в январе

6 мар 2012 : 		 END OF GREEN подписали контракт с NAPALM RECORDS

28 окт 2010 : 		 END OF GREEN завершили работу над EP

5 сен 2010 : 		 Новое видео END OF GREEN

26 июл 2010 : 		 Детали нового сингла END OF GREEN

5 июл 2010 : 		 Ноове видео END OF GREEN

26 июн 2010 : 		 Новая песня END OF GREEN

20 июн 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома END OF GREEN

1 апр 2010 : 		 END OF GREEN начали запись альбома

29 июн 2007 : 		 Вокалист END OF GREEN подписал контракт на запись сольника

31 июл 2005 : 		 END OF GREEN: новый материал в сети

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Новое видео END OF GREEN

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“Dark Side Of The Sun”, новое видео группы END OF GREEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Void Estate", выходящего восемнадцатого августа на Napalm Records.

END OF GREEN Premier вЂњDark Side Of The SunвЂќ Music Video








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