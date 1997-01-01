17 июл 2017



Новая песня HUNDRED SUNS "Amaranthine", новая песня группы HUNDRED SUNS, в состав которой входят вокалист Cory Brandan (NORMA JEAN), барабанщик Ryan Leger (ex-EVERY TIME I DIE) и гитарист Chris LeMasters (ex-DEAD AND DIVINE), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Prestaliis", выход которого намечен на одиннадцатое августа на New Damage Records.



















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