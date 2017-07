все новости группы







17 июл 2017 : Вокалист GREEN DAY в ARMSTRONGS



Вокалист GREEN DAY в ARMSTRONGS "If There Was Ever A Time", новая песня группы ARMSTRONGS, в состав которой входит вокалист/гитарист GREEN DAY Billie Joe Armstrong, его сын Joey Armstrong, играющий в SWMRS, вокалист RANCID Tim Armstrong и его племянник Rey Armstrong, доступна для прослушивания ниже.















