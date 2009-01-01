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*Trans-Siberian Orchestra*



19 июл 2017 : 		 Скрипач TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA вспоминает Дэвида

26 июн 2017 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA вернутся осенью

31 май 2017 : 		 Создатель TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA умер от случайной передозировки лекарств

13 апр 2017 : 		 MIKE PORTNOY о Поле О'Ниле

6 апр 2017 : 		 Умер основатель TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

12 янв 2017 : 		 Новые рекорды TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

23 ноя 2016 : 		 Видео полного выступления TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

20 ноя 2016 : 		 Вокалист CANDLEMASS дебютировал в TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

30 сен 2016 : 		 Новый релиз TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA выйдет осенью

24 ноя 2015 : 		 Новый альбом TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA попал в Top 10

31 окт 2015 : 		 LZZY HALE в новой песне TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

11 окт 2015 : 		 Новый альбом TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA выйдет в ноябре

19 авг 2015 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA анонсировали тур

18 янв 2014 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполняют SAVATAGE

10 янв 2014 : 		 Закулисные съёмки TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

7 янв 2014 : 		 Профессиональное видео c выступления TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

26 дек 2013 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA в "Live With Kelly And Michael"

3 ноя 2013 : 		 SYMPHONY X на концертах TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

28 окт 2013 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA выпускают сборник

27 дек 2012 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA в гостях Rockline

30 авг 2012 : 		 Новый миньон TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

31 дек 2011 : 		 Концертное видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

2 дек 2010 : 		 JEFF SCOTT SOTO и TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA: видео

5 ноя 2009 : 		 Виталий Куприй присоединился к TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

27 окт 2009 : 		 Семплы нового альбома TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

20 окт 2009 : 		 Туровый состав TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

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Скрипач TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA вспоминает Дэвида

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Скрипач TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Mark Wood поделился своими воспоминаниями о Дэвиде Заблидовски:

«Таким я его запомню: казалось, что его ноги просто не касаются земли. Он всегда был невероятно позитивным и оптимистичным человеком и обожал нашу семью — так же, как мы обожали его. Я никогда не забуду тот день, когда впервые с ним встретился... Он присоединился к нам в рамках второго или третьего тура... Прыщавый подросток с широко открытыми глазами, снимающий всё происходящее с ним с несходящей с лица улыбкой. Мы ничем не могли помочь в этом, поэтому смеялись от души, а его волнение буквально распространялось по всему автобусу. Этот ранний этап в карьере TSO... Все работали не покладая рук для того, чтобы добиться успеха. И Дейв, вне всякого сомнения, был частью команды замечательных музыкантов, которые сделали TSO такими успешными. Мы столько раз смеялись вместе за эти годы, и было столько прекрасных моментов: ZO2, выступавшие на вечеринке Kaye Woodstock у нас дома, выступление на NAMM и пироги в Bakers Square, а также Dave, каждый день находившийся в моём доме времён "Electrify Your Strings!", чтобы от души сыграть в моем видео "Turbow"... Я буду вечно по тебе скучать, мой брат...»

TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Violinist MARK WOOD Remembers Bandmate DAVID Z. -




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