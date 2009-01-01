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Скрипач TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA вспоминает Дэвида Скрипач TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Mark Wood поделился своими воспоминаниями о Дэвиде Заблидовски:



«Таким я его запомню: казалось, что его ноги просто не касаются земли. Он всегда был невероятно позитивным и оптимистичным человеком и обожал нашу семью — так же, как мы обожали его. Я никогда не забуду тот день, когда впервые с ним встретился... Он присоединился к нам в рамках второго или третьего тура... Прыщавый подросток с широко открытыми глазами, снимающий всё происходящее с ним с несходящей с лица улыбкой. Мы ничем не могли помочь в этом, поэтому смеялись от души, а его волнение буквально распространялось по всему автобусу. Этот ранний этап в карьере TSO... Все работали не покладая рук для того, чтобы добиться успеха. И Дейв, вне всякого сомнения, был частью команды замечательных музыкантов, которые сделали TSO такими успешными. Мы столько раз смеялись вместе за эти годы, и было столько прекрасных моментов: ZO2, выступавшие на вечеринке Kaye Woodstock у нас дома, выступление на NAMM и пироги в Bakers Square, а также Dave, каждый день находившийся в моём доме времён "Electrify Your Strings!", чтобы от души сыграть в моем видео "Turbow"... Я буду вечно по тебе скучать, мой брат...»











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