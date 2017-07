сегодня



ЕР THE QUIREBOYS летом, альбом осенью THE QUIREBOYS выпустят новую работу, получившую название "White Trash Blues," пятого сентября на Off Yer Rocka Recordings. А первого августа состоится выход цифрового ЕР "Leaving Trunk".



"Cross Eyed Cat"

"Boom Boom"

"I Wish You Would"

"Take Out Some Insurance"

"Going Down"

"Help Me"

"Shame Shame Shame"

"I'm Your Hoochie Coochie Man"

"Leaving Trunk"

"I'm A King Bee"

"Walking The Dog"

"Little Queenie"



Leaving Trunk EP:



"Leaving Trunk"

"Champagne And Reefer"

"Rollin and Tumblin"











