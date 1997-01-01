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*The Quireboys*



21 июл 2017 : 		 ЕР THE QUIREBOYS летом, альбом осенью

11 апр 2017 : 		 Концертное видео THE QUIREBOYS

30 июл 2016 : 		 Новая песня THE QUIREBOYS

27 ноя 2015 : 		 Винилы THE QUIREBOYS выйдут к рождеству

17 фев 2015 : 		 Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет в марте

20 окт 2014 : 		 Переиздание THE QUIREBOYS выйдет в октябре

16 июн 2014 : 		 Тизер нового DVD THE QUIREBOYS

22 апр 2014 : 		 THE QUIREBOYS о юбилее

4 дек 2013 : 		 Новое видео THE QUIREBOYS

13 авг 2013 : 		 Видео с текстом от THE QUIREBOYS

14 май 2013 : 		 Новый альбом THE QUIREBOYS выйдет в июне

21 мар 2013 : 		 THE QUIREBOYS объявили имя продюсера

20 окт 2010 : 		 Концертный релиз от THE QUIREBOYS

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ЕР THE QUIREBOYS летом, альбом осенью

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THE QUIREBOYS выпустят новую работу, получившую название "White Trash Blues," пятого сентября на Off Yer Rocka Recordings. А первого августа состоится выход цифрового ЕР "Leaving Trunk".

"Cross Eyed Cat"
"Boom Boom"
"I Wish You Would"
"Take Out Some Insurance"
"Going Down"
"Help Me"
"Shame Shame Shame"
"I'm Your Hoochie Coochie Man"
"Leaving Trunk"
"I'm A King Bee"
"Walking The Dog"
"Little Queenie"

Leaving Trunk EP:

"Leaving Trunk"
"Champagne And Reefer"
"Rollin and Tumblin"

THE QUIREBOYS - Brand New Album, White Trash Blues, Due In September




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