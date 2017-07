27 июл 2017



Новое видео NE OBLIVISCARIS “Intra Venus”, новое видео группы NE OBLIVISCARIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Urn", выходящего двадцать седьмого октября на Season Of Mist:



“Libera (Part I) - Saturnine Spheres”

“Libera (Part II) - Ascent of Burning Moths”

“Intra Venus”

“Eyrie”

“Urn (Part I) - And Within The Void We Are Breathless”

“Urn (Part II) - As Embers Dance In Our Eyes”











