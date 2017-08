сегодня



Трейлер нового альбома NIGHT LEGION NIGHT LEGION, основанная Stu "The Hammer" Marshall'ом (Dungeon, Empires Of Eden, Death Dealer, Blasted To Static), опубликовали трейлер к новому альбому "Night Legion", выход которого намечен на двадцатое октября на Massacre Records.













