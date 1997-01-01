Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Профессиональное видео с выступления ACCEPT [35]
*Вокалист STONE SOUR: «Не понимаю, почему фанаты смотрят концерт через... [21]
*Новое видео PARADISE LOST [20]
*Вдова вокалиста LINKIN PARK опубликовала заявление [18]
*Гитарист KORN извинился за слова о Честере [14]
*
[= ||| все новости группы



*Blackfinger*



10 авг 2017 : 		 Видео с текстом от BLACKFINGER

1 июл 2017 : 		 Новый альбом BLACKFINGER выйдет осенью

19 апр 2017 : 		 Новый альбом BLACKFINGER выйдет летом

22 фев 2016 : 		 Гитарист DREAM DEATH в BLACKFINGER

22 июн 2015 : 		 BLACKFINGER представили новый состав

14 окт 2013 : 		 BLACKFINGER нашли нового басиста

29 авг 2013 : 		 BLACKFINGER на CHURCH WITHIN RECORDS

23 ноя 2011 : 		 Новый сингл BLACKFINGER

| - |
|||| 10 авг 2017

Видео с текстом от BLACKFINGER

*
zoom
*
* *
BLACKFINGER опубликовали официальное видео с текстом на песню "When Colors Fade Away", которая взята из нового альбома "When Colors Fade Away", выход которого намечен на пятнадцатое сентября.

Former TROUBLE Singer ERIC WAGNER's BLACKFINGER: Lyric Video For 'When Colors Fade Away' Title Track






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 223

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Knorkator Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом