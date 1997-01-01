Фраза, имя группы
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Профессиональное видео с выступления ACCEPT
[35]
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[21]
Новое видео PARADISE LOST
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Вдова вокалиста LINKIN PARK опубликовала заявление
[18]
Гитарист KORN извинился за слова о Честере
[14]
все новости группы
Blackfinger
10 авг 2017
:
Видео с текстом от BLACKFINGER
1 июл 2017
:
Новый альбом BLACKFINGER выйдет осенью
19 апр 2017
:
Новый альбом BLACKFINGER выйдет летом
22 фев 2016
:
Гитарист DREAM DEATH в BLACKFINGER
22 июн 2015
:
BLACKFINGER представили новый состав
14 окт 2013
:
BLACKFINGER нашли нового басиста
29 авг 2013
:
BLACKFINGER на CHURCH WITHIN RECORDS
23 ноя 2011
:
Новый сингл BLACKFINGER
10 авг 2017
Видео с текстом от
BLACKFINGER
BLACKFINGER опубликовали официальное видео с текстом на песню "When Colors Fade Away", которая взята из нового альбома "When Colors Fade Away", выход которого намечен на пятнадцатое сентября.
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1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).