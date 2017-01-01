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*The Fright*



11 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома THE FRIGHT

16 июн 2017 : 		 THE FRIGHT на SPV / Steamhammer

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Обложка и трек лист нового альбома THE FRIGHT

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THE FRIGHT опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Canto V", выход которого намечен на тринадцатое октября на SPV/Steamhammer. Продюсером материала был Waldemar Sorychta (Lacuna Coil, Tiamat, Sodom, Moonspell):

“Bonfire”
“No One”
“Wander Alone”
“Love Is Gone”
“Fade Away”
“Oblivion”
“Leave”
“Drowned In Red”
“Century Without A Name”
“In Sicherheit”

THE FRIGHT To Release Canto V Album In October; Artwork, Tracklisting Revealed



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