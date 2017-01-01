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Обложка и трек лист нового альбома THE FRIGHT
THE FRIGHT опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Canto V", выход которого намечен на тринадцатое октября на SPV/Steamhammer. Продюсером материала был Waldemar Sorychta (Lacuna Coil, Tiamat, Sodom, Moonspell):
“Bonfire”
“No One”
“Wander Alone”
“Love Is Gone”
“Fade Away”
“Oblivion”
“Leave”
“Drowned In Red”
“Century Without A Name”
“In Sicherheit”
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