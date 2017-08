сегодня



Обложка и трек лист нового альбома THE FRIGHT THE FRIGHT опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Canto V", выход которого намечен на тринадцатое октября на SPV/Steamhammer. Продюсером материала был Waldemar Sorychta (Lacuna Coil, Tiamat, Sodom, Moonspell):



“Bonfire”

“No One”

“Wander Alone”

“Love Is Gone”

“Fade Away”

“Oblivion”

“Leave”

“Drowned In Red”

“Century Without A Name”

“In Sicherheit”









