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*Hexenklad*



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5 дек 2016 : 		 Музыканты ECLIPSE ETERNAL, BATTLESOUL And PAGAN RITUAL в HEXENKLAD

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|||| 14 авг 2017

HEXENKLAD выпустили дебютный альбом

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Группа HEXENKLAD, в состав которой входят участники ECLIPSE ETERNAL, BATTLESOUL и PAGAN RITUAL, выпустила дебютную работу, доступную на Bandcamp .

HEXENKLAD Featuring Former Members Of ECLIPSE ETERNAL, BATTLESOUL And PAGAN RITUAL Release Debut Album




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nowhere
14 авг 2017, 17:34		а чо играют то?
страница для группы создана, новости вроде есть, а остальное?
причём таких новостей куча на дарксайде...


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