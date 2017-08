15 авг 2017



Новое видео THE QUILL "Stone Believer", новое видео группы THE QUILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Born From Fire", выходящего двадцать пятого августа на Metalville:



“Stone Believer”

“Snake Charmer Woman”

“Ghosthorse”

“Keep It Together”

“The Spirit And The Spark”

“Skull & Bones”

“Set Free Black Crow”

“Electrical Sons”

“Hollow Of Your Hand”

“Unchain Yourself”

“Revelation”

