22 авг 2017



Обложка и трек лист нового альбома POWER QUEST POWER QUEST опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Sixth Dimension", выход которого намечен на 13 октября. Мастеринг материала проводил Jens Bogren (Dragonforce, Symphony X, Arch Enemy), обложку создал Felipe Machado Franco (Blind Guardian, Rhapsody Of Fire, Iced Earth), а в качестве гостей в записи принимали участие Anette Olzon (ex-Nightwish), Andrea Martongelli (Arthemis, ex-Power Quest) и Lars Rettkowitz (Freedom Call):



“Lords Of Tomorrow”

“Starlight City”

“Kings And Glory”

“Face The Raven”

“No More Heroes”

“Revolution Fighters”

“Pray For The Day”

“Coming Home”

“The Sixth Dimension”



Альбом выйдет на обычном CD, диджибуке (500 копий, бонус-трек) и виниле (500 копий: 200 на золотом. 300 на черном).











