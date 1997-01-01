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*Power Quest*



29 авг 2017 : 		 Видео с текстом от POWER QUEST

22 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома POWER QUEST

10 фев 2017 : 		 POWER QUEST нашли лейбл

29 июл 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового ЕР POWER QUEST

3 апр 2016 : 		 POWER QUEST вовзращаются

11 янв 2013 : 		 POWER QUEST объявили о распаде

15 ноя 2011 : 		 Новый вокалист POWER QUEST

4 окт 2011 : 		 POWER QUEST расстались с вокалистом

10 авг 2011 : 		 Клавишник POWER QUEST о лондонских беспорядках: «Разве это можно назвать цивилизованными методами?»

9 мар 2011 : 		 Новая песня POWER QUEST

1 фев 2011 : 		 Семплы с нового альбома POWER QUEST

25 янв 2011 : 		 Новая песня POWER QUEST

12 янв 2011 : 		 Дата выхода нового альбома POWER QUEST

30 дек 2010 : 		 Обложка нового альбома POWER QUEST

20 дек 2010 : 		 Трек-лист нового альбома POWER QUEST

7 ноя 2010 : 		 POWER QUEST закончили работу над новым альбомом

2 сен 2010 : 		 POWER QUEST начнут запись на следующей неделе

10 май 2010 : 		 POWER QUEST представили нового вокалиста и гитариста

14 апр 2010 : 		 Название нового альбома POWER QUEST

29 мар 2010 : 		 POWER QUEST работают над тремя новыми песнями

18 мар 2010 : 		 POWER QUEST расстались с вокалистом и гитаристом

2 мар 2010 : 		 POWER QUEST отправятся в студию в июле

23 сен 2009 : 		 Очередные изменения в составе POWER QUEST

7 фев 2009 : 		 POWER QUEST взяли басиста BLIND GUARDIAN

10 янв 2009 : 		 POWER QUEST расстаются с басистом

6 янв 2009 : 		 Клавишник POWER QUEST подумывает о возвращении к преподаванию музыки

10 июл 2008 : 		 Гитарист POWER QUEST участвует в трибьюте STEVIE WONDER'у

27 мар 2008 : 		 Участник FIREWIND на новом альбоме POWER QUEST

10 мар 2008 : 		 POWER QUEST: трек-лист нового альбома

26 фев 2008 : 		 Доступна обложка нового альбома POWER QUEST

5 фев 2008 : 		 POWER QUEST закончили мастеринг нового альбома

27 янв 2008 : 		 Клавишник THRESHOLD на новом альбоме POWER QUEST

10 дек 2007 : 		 POWER QUEST почти закончили запись нового диска

29 ноя 2007 : 		 Клавишник THRESHOLD продюсирует POWER QUEST

6 ноя 2007 : 		 POWER QUEST работают над новым альбомом

22 окт 2007 : 		 POWER QUEST на Napalm Records

17 сен 2007 : 		 POWER QUEST засядут в студии в октябре

2 окт 2006 : 		 Обнародовано название нового альбома POWER QUEST

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|||| 29 авг 2017

Видео с текстом от POWER QUEST

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POWER QUEST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Kings And Glory", которая взята из нового альбома "Sixth Dimension", релиз которого намечен на 13 октября на Inner Wound Recordings. Мастеринг материала проводил Jens Bogren (Dragonforce, Symphony X, Arch Enemy), обложку создал Felipe Machado Franco (Blind Guardian, Rhapsody Of Fire, Iced Earth), а в качестве гостей в записи принимали участие Anette Olzon (ex-Nightwish), Andrea Martongelli (Arthemis, ex-Power Quest) и Lars Rettkowitz (Freedom Call):

“Lords Of Tomorrow”
“Starlight City”
“Kings And Glory”
“Face The Raven”
“No More Heroes”
“Revolution Fighters”
“Pray For The Day”
“Coming Home”
“The Sixth Dimension”

Альбом выйдет на обычном CD, диджибуке (500 копий, бонус-трек) и виниле (500 копий: 200 на золотом, 300 на черном).

POWER QUEST Releases Lyric Video For 'Kings And Glory'






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