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ALICE IN CHAINS работают над новым материалом В ходе визита в программу "Trunk Nation" гитарист ALICE IN CHAINS Jerry Cantrell рассказал о работе над новым материалом:



«Прямо сейчас мы в процессе собирания разных тем и надеюсь, что в недалёком будущем у нас для вас будет что предложить».



На вопрос о дате выпуска он ответил: «Я не знаю. Посмотрим. Когда будем готовы, вы всё узнаете (смеётся). Но мы все в работе, это правда».



Музыкант также отказался назвать точную дату начала записи материала, как и не сообщил никаких конкретных дат из возможного турне.







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