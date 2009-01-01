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*Alice in Chains*



23 авг 2017 : 		 ALICE IN CHAINS работают над новым материалом

7 июн 2017 : 		 ALICE IN CHAINS начнут запись в июне

30 май 2017 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS о Крисе Корнелле

11 май 2017 : 		 ALICE IN CHAINS начнут запись летом

22 мар 2017 : 		 ALICE IN CHAINS планируют выпустить сингл

28 дек 2016 : 		 Записи покойного вокалиста ALICE IN CHAINS выставлены на аукцион

21 ноя 2016 : 		 Кавер-версия RUSH от ALICE IN CHAINS

1 окт 2016 : 		 Видео полного выступления ALICE IN CHAINS

29 сен 2016 : 		 ALICE IN CHAINS выступили с фанатом

18 сен 2016 : 		 Гитарист THE CULT присоединился на сцене к ALICE IN CHAINS

17 авг 2016 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS все таки встретился с Axl'ом

30 июн 2016 : 		 Фронтмен ALICE IN CHAINS рассказал о планах на остаток 2016 года

29 июн 2016 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS ни разу не встречался с AXL'ом ROSE'ом

24 июн 2016 : 		 Пока рано говорить о новом материале ALICE IN CHAINS

6 май 2016 : 		 Восемь песен бывшего вокалиста ALICE IN CHAINS могут увидеть свет

10 апр 2016 : 		 ALICE IN CHAINS на разогреве у GUNS N' ROSES

25 окт 2015 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS исполняет TOM PETTY

3 авг 2015 : 		 Музыканты ALICE IN CHAINS, MASTODON на дебютном альбоме BEVAN DAVIES

24 июл 2015 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к ALICE IN CHAINS

16 июн 2015 : 		 Продюсер ALICE IN CHAINS: «Радиостанциям сначала не понравился голос Layne'a»

23 янв 2015 : 		 ALICE IN CHAINS выступили на игре NFL

20 янв 2015 : 		 ALICE IN CHAINS выступили на игре NFL

29 окт 2014 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

21 авг 2014 : 		 Фрагмент программы "Guitar Center Sessions" ALICE IN CHAINS

17 авг 2014 : 		 Умер продюсер PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

1 авг 2014 : 		 Фрагмент программы 'Guitar Center Sessions' ALICE IN CHAINS

29 июл 2014 : 		 Фрагмент программы 'Guitar Center Sessions' ALICE IN CHAINS

8 май 2014 : 		 Видео полного выступления ALICE IN CHAINS

10 дек 2013 : 		 Видео c выступления ALICE IN CHAINS

21 сен 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ALICE IN CHAINS

9 сен 2013 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS продал дом в Калифорнии за 1,45 млн долларов

6 сен 2013 : 		 Новые видео ALICE IN CHAINS

29 авг 2013 : 		 Видео с выступления ALICE IN CHAINS

27 июл 2013 : 		 Видео с текстом от ALICE IN CHAINS

24 июл 2013 : 		 Видео с выступления ALICE IN CHAINS

14 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ALICE IN CHAINS

19 июн 2013 : 		 Семплы новых песен ALICE IN CHAINS

22 май 2013 : 		 Семплы новых песен ALICE IN CHAINS

21 май 2013 : 		 ALICE IN CHAINS не планируют уходить на покой

19 апр 2013 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

15 апр 2013 : 		 Видео с текстом от ALICE IN CHAINS

12 апр 2013 : 		 ALICE IN CHAINS в 'Jimmy Kimmel Live!'

27 мар 2013 : 		 Новая песня ALICE IN CHAINS

26 мар 2013 : 		 Фрагмент новой песни ALICE IN CHAINS

23 мар 2013 : 		 "Секрет" новой обложки ALICE IN CHAINS

22 мар 2013 : 		 Новый альбом ALICE IN CHAINS выйдет в мае

5 мар 2013 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS рассказал о новом альбоме

15 фев 2013 : 		 Название нового альбома ALICE IN CHAINS

14 фев 2013 : 		 Название нового альбома ALICE IN CHAINS. Почти

10 янв 2013 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

19 дек 2012 : 		 Новая песня ALICE IN CHAINS

16 дек 2012 : 		 Фрагмент нового трека ALICE IN CHAINS

6 дек 2012 : 		 ALICE IN CHAINS закончили работу над альбомом

19 окт 2012 : 		 SAMMY HAGAR исполнил песню ALICE IN CHAINS вместе с JERRY CANTRELL'ом

1 июн 2012 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS объяснил задержку с выходом нового альбома

7 дек 2011 : 		 ALICE IN CHAINS не определились со сроком выхода нового альбома

3 дек 2011 : 		 Профессиональное видео выступления ALICE IN CHAINS на фестивале MAQUINARIA

9 мар 2011 : 		 Участники ALICE IN CHAINS скорбят о потере друга

9 мар 2011 : 		 Бывший басист ALICE IN CHAINS найден мертвым

21 дек 2010 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

5 окт 2010 : 		 ALICE IN CHAINS снимут концерт в 3D

23 сен 2010 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

17 сен 2010 : 		 ALICE IN CHAINS представили интерактивное видео

23 июн 2010 : 		 Качественное видео с выступления ALICE IN CHAINS

31 май 2010 : 		 Басист ALICE IN CHAINS о DIO

23 мар 2010 : 		 Классические альбомы ALICE IN CHAINS выйдут на виниле

1 дек 2009 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

13 окт 2009 : 		 Новый сингл ALICE IN CHAINS

23 сен 2009 : 		 Новый альбом ALICE IN CHAINS доступен для прослушивания

18 сен 2009 : 		 Аудиосемплы нового альбома ALICE IN CHAINS

14 сен 2009 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

12 сен 2009 : 		 ALICE IN CHAINS отыграли акустическую программу в Нью-Йорке

18 авг 2009 : 		 Струнный трибьют ALICE IN CHAINS

14 авг 2009 : 		 На новом диске ALICE IN CHAINS будет ELTON JOHN

7 авг 2009 : 		 Трек-лист нового альбома ALICE IN CHAINS

6 авг 2009 : 		 ALICE IN CHAINS исполнили три новые песни на концерте в Лондоне

21 июл 2009 : 		 ALICE IN CHAINS для нового видео наняли режиссёра U2

8 июл 2009 : 		 Новое видео ALICE IN CHAINS

22 июн 2006 : 		 ALICE IN CHAINS: Долгожданный сборник в июле

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ALICE IN CHAINS работают над новым материалом

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В ходе визита в программу "Trunk Nation" гитарист ALICE IN CHAINS Jerry Cantrell рассказал о работе над новым материалом:

«Прямо сейчас мы в процессе собирания разных тем и надеюсь, что в недалёком будущем у нас для вас будет что предложить».

На вопрос о дате выпуска он ответил: «Я не знаю. Посмотрим. Когда будем готовы, вы всё узнаете (смеётся). Но мы все в работе, это правда».

Музыкант также отказался назвать точную дату начала записи материала, как и не сообщил никаких конкретных дат из возможного турне.

JERRY CANTRELL Says ALICE IN CHAINS Is Working On New Tunes



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