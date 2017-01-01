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*Kee of Hearts*



7 сен 2017 : 		 Новое видео KEE OF HEARTS

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18 июл 2017 : 		 EPK от KEE OF HEARTS

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27 июн 2017 : 		 Новое видео KEE OF HEARTS

20 май 2017 : 		 KEE MARCELLO и вокалист FAIR WARNING в KEE OF HEARTS

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Новое видео KEE OF HEARTS

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"Crimson Dawn", новое видео группы KEE OF HEARTS, , в состав которой входят вокалист FAIR WARNING Tommy Heart и бывший гитарист EUROPE Kee Marcello, а также Ken Sandin (ex-ALIEN) и Marco Di Salvia (PINO SCOTTO), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kee Of Hearts", выходящего пятнадцатого сентября:

“The Storm”
“A New Dimension”
“Crimson Dawn”
“Bridge To Heaven”
“Stranded”
“Mama Don't Cry”
“Invincible”
“S.O.S.”
“Edge Of Paradise”
“Twist Of Fate”
“Learn To Love Again” (blindman)

KEE OF HEARTS Feat. Former EUROPE Guitarist KEE MARCELLO, FAIR WARNING Singer TOMMY HEART: 'Crimson Dawn' Video














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