Новое видео KEE OF HEARTS

"Crimson Dawn", новое видео группы KEE OF HEARTS, , в состав которой входят вокалист FAIR WARNING Tommy Heart и бывший гитарист EUROPE Kee Marcello, а также Ken Sandin (ex-ALIEN) и Marco Di Salvia (PINO SCOTTO), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kee Of Hearts", выходящего пятнадцатого сентября:
“The Storm”
“A New Dimension”
“Crimson Dawn”
“Bridge To Heaven”
“Stranded”
“Mama Don't Cry”
“Invincible”
“S.O.S.”
“Edge Of Paradise”
“Twist Of Fate”
“Learn To Love Again” (blindman)
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