сегодня



Новое видео SIGNS OF THE SWARM "Cesspool Of Ignorance", новое видео группы SIGNS OF THE SWARM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Disfigurement Of Existence", выходящего третьего ноября. Сведением и мастерингом занимался Phil Pluskota (Abiotic, King Conquer) из Sonic Assult Studios, Cape Corral, Florida, а в качестве гостя в записи принимал участие Dickie Allen (Abiotic, Bludgeoned Beyond Reason, Infant Annihilator). За обложку отвечал Par Olaffson (Aborted, Revocation, Immolation), а трек-лист выглядит следующим образом:



"Cesspool Of Ignorance"

"Failed Breed"

"Cowards Deathbed"

"Lifeless Visitors"

"Final Phase"

"Guided Into Serenity"

"Nightcrawler's"

"Descending Into Despair"

"Embedded In Fear"

"Misery From Demoralization"











