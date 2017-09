13 сен 2017



Трейлер нового релиза SPOCK’S BEARD SPOCK’S BEARD выпустят новый концертный релиз, "Snow Live", десятого ноября на Radiant Records, который будет доступен на 2 DVD/2CD digipack, 3 LP vinyl (available in four different colors), 2 disc Blu-ray and и артбуке 2 DVD/2 CD/2 Blu-ray с 48-страницами. Трейлер к релизу доступен ниже.











