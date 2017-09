19 сен 2017



Новая песня INVERTED SERENITY "Grave", новая песня группы INVERTED SERENITY, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "As Spectres Wither", выход которого планируется на шестое октября:



“Dead Dialectics”

“Mitral Genesis”

“We Who Wander”

“Cornerstones”

“Paragon”

“Mechanical Gods”

“Grave”

“Lunar Cradle”

“Mountains Of Stoke” (Hidden Track)















