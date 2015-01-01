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19 сен 2017
Новая песня INVERTED SERENITY
"Grave", новая песня группы INVERTED SERENITY, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "As Spectres Wither", выход которого планируется на шестое октября:
“Dead Dialectics”
“Mitral Genesis”
“We Who Wander”
“Cornerstones”
“Paragon”
“Mechanical Gods”
“Grave”
“Lunar Cradle”
“Mountains Of Stoke” (Hidden Track)
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