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*Inverted Serenity*



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4 сен 2015 : 		 Новая песня INVERTED SERENITY

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Новая песня INVERTED SERENITY

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"Grave", новая песня группы INVERTED SERENITY, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "As Spectres Wither", выход которого планируется на шестое октября:

“Dead Dialectics”
“Mitral Genesis”
“We Who Wander”
“Cornerstones”
“Paragon”
“Mechanical Gods”
“Grave”
“Lunar Cradle”
“Mountains Of Stoke” (Hidden Track)

INVERTED SERENITY Stream New Song "Grave"






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