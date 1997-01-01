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AMANDA SOMERVILLE и SANDER GOMMANS ожидают двойню в феврале Amanda Somerville (Trillium, Avantasia, Exit Eden) на днях объявила об ожидаемом прибавлении в семействе: вокалистка ожидает двойню, которая должна родиться в феврале. Amanda призналась, что последние два месяца оказались достаточно нервными и сложными и извинилась за то, что временами не дает знать о себе. В настоящий момент певица завершает работу над новым альбомом Trillium.





















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