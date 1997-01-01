Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании [105]
*Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним» [44]
*TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений» [26]
*Новое видео CANNIBAL CORPSE [20]
*METALLICA представила новую песню [18]
*
[= ||| все новости группы



*Amanda Somerville*



24 сен 2017 : 		 AMANDA SOMERVILLE и SANDER GOMMANS ожидают двойню в феврале

13 окт 2015 : 		 AMANDA SOMERVILLE выставила на продажу бюстгальтер

17 мар 2015 : 		 MAT SINNER, ALEX BEYRODT, AMANDA SOMERVILLE и Gianna Nannini исполняют "Volare"

18 янв 2014 : 		 AMANDA SOMERVILLE выступила с GO MUSIC

27 окт 2013 : 		 AMANDA SOMERVILLE о туре с ANNEKE VAN GIERSBERGEN

10 сен 2012 : 		 AMANDA SOMERVILLE и ALEX BEYRODT исполнили кавер-версии CCR и Deep Purple

19 авг 2010 : 		 Видео с выступления AMANDA SOMERVILLE

6 янв 2010 : 		 Amanda Somerville поздравляет с Новым Годом!

12 дек 2008 : 		 AMANDA SOMERVILLE выпускает первый соло-альбом

| - |
|||| сегодня

AMANDA SOMERVILLE и SANDER GOMMANS ожидают двойню в феврале

*
zoom
*
* *
Amanda Somerville (Trillium, Avantasia, Exit Eden) на днях объявила об ожидаемом прибавлении в семействе: вокалистка ожидает двойню, которая должна родиться в феврале. Amanda призналась, что последние два месяца оказались достаточно нервными и сложными и извинилась за то, что временами не дает знать о себе. В настоящий момент певица завершает работу над новым альбомом Trillium.

AMANDA SOMERVILLE And SANDER GOMMANS Expecting Twins In Early 2018









Like!+9Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 418

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Kamelot Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом