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*Triptykon*



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26 мар 2009 : 		 Фронтмен TRIPTYKON о новых песнях

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|||| 2 окт 2017

Лидер TRIPTYKON: «Я не уважаю лейблы»

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Участники TRIPTYKON Thomas Gabriel Fischer и V. Santura были недавними гостями у испанской радиостанции TNT Radio Rock — небольшие выдержки из беседы приведены ниже.

О том, когда группа начнёт работать над новым материалом:

V. Santura (гитара): «Ну, во-первых, новое — это то, что Norman ушёл из группы. Мы сейчас заняты поисками нового барабанщика. Сначала нужно сделать это, а уже потом думать о новом материале. Но это определённо в планах».

О том, начинала ли команда работу над чем-то новым:

Santura: «Не думаю, что мы много можем сказать о новом материале пока что. Так как основная причина в том, что нам нужно найти нового барабанщика, прежде чем начинать аранжировку песен».

Thomas Gabriel Fischer: «У меня много разных идей, но я не собираюсь публично их пока обсуждать. Это попросту бессмысленно. Нам предстоит ещё огромный пласт работы, чтобы довести идеи до ума. Мы очень свободны в студии, и в конце концов всё может серьёзно поменяться. Мы не собираемся делать что-то рядовое, мы хотим сделать фантастическую пластинку или не выпускать ничего вовсе».

О недавних переизданиях BMG/Noise, против которых активно выступал Fisher:

«О, это долгая история. Альбомы перевыпущены. И думаю, что звучат они прекрасно, потому что мы напару с Victor'ом делали ремастеринг, а опыт Victor'a в этом деле был решающим. И отзывы с момента появления этих дисков, которые мне поступали, — они все прекрасны. Вот ради чего всё. Мы хотели создать лучшее по звучанию переиздание команды. У меня были некие разногласия с BMG, которые владеют правами на записи, но это мелочи. Я не был согласен с тем, что должно было быть в буклете, а что нет. Вовсе не новая ситуация в этом деле, когда лейбл не разделяет позицию артиста. Но так как звук важнее всего, я очень горжусь тем, что мы сделали, но основная заслуга в этом Victor'a, я очень горжусь этим достижением.

Я не уважаю лейблы. Я начинал в 1980-е — я хотел контракта, я поклонялся лейблам. Они представляли для меня ключ к тому, чтобы быть музыкантом, что и было моей мечтой. Но спустя тридцать пять лет я чётко вижу реалии музыкального бизнеса. Нам повезло работать с собственным лейблом, так что у нас была полная свобода. Потому что у нас был свой лейбл, мы могли работать на высоком уровне, как настоящие профи. Я не люблю работать с фирмами, у которых низкий уровень профессионализма. Так что иногда я просто теряю терпение, когда кто-то работает не на том уровне, к которому я привык. Я не для того 35 лет в этом бизнесе, чтобы делать что-то рядовое. Если я хочу что-то выпустить, будь то старые записи СF или TRIPTYKON, я хотел бы, чтобы это отражало уровень артиста с одной стороны, и было максимально качественно с другой стороны. Если кто-то где-то завалил процесс, то да — я недоволен. Полагаю, что это вполне естественный процесс. Моё имя на пластинке, но если лейбл облажался, моё имя с неё никуда не исчезнет».

TRIPTYKON






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Powerslave85
2 окт 2017, 17:28		Возможно , что лейблы тоже не особо уважают подобные группы 3-го эшелона.

Bombadil
2 окт 2017, 18:27		Ну Celtic Frost / Triptykon далеко не третий эшелон (в плане известности). А уж влияние вообще сложно переоценить, по влиянию на современный экстрим метал они стоят в одном ряду со Slayer, Bathory, Death.

Arvelos
2 окт 2017, 23:19		У Томчика довольно специфичный характер, ровно как и музыка. С ним небось тяжело работать


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