Видео с текстом от THE KENNEDY VEIL THE KENNEDY VEIL опубликовали официальное видео с текстом на песню "Godslaughter". Этот трек взят из альбома "Imperium", выход которого намечен на двадцатое октября на Unique Leader Records:



"Godslaughter"

"Legacy Left"

"Hunted To Extinction"

"Draconian"

"Last Born"

"Flesh Of The Sun"

"Dawning Of Wrathful Deities"

"Seething Rot"













