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*Diablo Swing Orchestra*



10 окт 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

19 окт 2014 : 		 Видео с текстом от DIABLO SWING ORCHESTRA

9 янв 2013 : 		 Новое видео DIABLO SWING ORCHESTRA

10 окт 2012 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA планируют съемку клипа

9 апр 2012 : 		 Новая песня DIABLO SWING ORCHESTRA

12 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

2 ноя 2010 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA работают над новым материалом

19 янв 2010 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA расстались с ударником

9 июл 2009 : 		 Новая песня DIABLO SWING ORCHESTRA

1 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

6 мар 2009 : 		 DIABLO SWING ORCHESTRA заключили контракт с ASCENDANCE RECORDS

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Обложка и трек лист нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA

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DIABLO SWING ORCHESTRA опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, выход которого намечен на Spinefarm Records.

DIABLO SWING ORCHESTRA Reveal Tracklist For New Pacifisticuffs Album





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