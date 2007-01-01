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*Hatesphere*



10 окт 2017 : 		 Концертное видео HATESPHERE

15 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от HATESPHERE

3 ноя 2015 : 		 Новое видео HATESPHERE

9 окт 2015 : 		 Тизер нового альбома HATESPHERE

27 сен 2015 : 		 Новый альбом HATESPHERE выйдет в ноябре

7 авг 2015 : 		 HATESPHERE отправились в студию

6 мар 2015 : 		 HATESPHERE начали сочинение

9 фев 2015 : 		 Альбомы ILLDISPOSED, INVOCATOR, HATESPHERE выйдут на виниле

12 сен 2014 : 		 Новое видео HATESPHERE

3 дек 2013 : 		 "Murderlust" HATESPHERE вышел на виниле

13 сен 2013 : 		 Новая песня HATESPHERE

28 авг 2013 : 		 Новая песня HATESPHERE

9 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATESPHERE

2 авг 2013 : 		 HATESPHERE на MASSACRE RECORDS

7 май 2013 : 		 HATESPHERE приступили к записи альбома

8 янв 2013 : 		 Новое видео HATESPHERE

15 ноя 2012 : 		 Новое видео HATESPHERE

24 сен 2011 : 		 Новая песня HATESPHERE

6 сен 2011 : 		 Новая песня HATESPHERE

25 авг 2011 : 		 Тизер нового альбома HATESPHERE

1 авг 2011 : 		 Детали нового альбома HATESPHERE

29 май 2011 : 		 Новый басист HATESPHERE

28 апр 2011 : 		 HATESPHERE начнут запись в июне

2 июл 2010 : 		 Новый вокалист в HATESPHERE

25 фев 2010 : 		 HATESPHERE расстались с вокалистом

13 май 2009 : 		 Виниловая версия нового альбома HATESPHERE выйдет в мае

30 мар 2009 : 		 Новое видео HATESPHERE без цензуры

23 мар 2009 : 		 Семплы нового альбома HATESPHERE

17 фев 2009 : 		 Цензурная версия нового видео HATESPHERE

26 янв 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATESPHERE

28 ноя 2008 : 		 Песня HATESPHERE в датском фильме

10 ноя 2008 : 		 HATESPHERE заканчивают работу над новым альбомом

7 окт 2008 : 		 HATESPHERE отправляются в студию

26 фев 2008 : 		 HATESPHERE выиграли национальную награду

21 ноя 2007 : 		 HATESPHERE объявили имя нового вокалиста

1 окт 2007 : 		 HATESPHERE расстались с вокалистом и отменили европейский тур

13 авг 2007 : 		 Доступно новое видео HATESPHERE

24 июл 2007 : 		 HATESPHERE закончили работу над новым видеоклипом

10 янв 2007 : 		 HATESPHERE обнародовали название нового альбома

31 окт 2006 : 		 HATESPHERE: новый альбом в апреле

7 сен 2006 : 		 HATESPHERE: Видеоклип "Reaper Of Life" в сети

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|||| 10 окт 2017

Концертное видео HATESPHERE

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HATESPHERE опубликовали концертное видео на песню "Your Sad Existence", съемки которого проходили на фестивале Copenhell.

HATESPHERE Post вЂњYour Sad ExistenceвЂќ Live Video; Announce Dates In Japan



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