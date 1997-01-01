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*Agnostic Front*



24 окт 2017 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

3 июл 2017 : 		 Мемуары вокалиста AGNOSTIC FRONT выйдут летом

10 июн 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

22 май 2015 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

5 май 2015 : 		 Музыканты MADBALL, H2O, SICK OF IT ALL в новом видео AGNOSTIC FRONT

24 апр 2015 : 		 Начались съёмки биографии AGNOSTIC FRONT

17 апр 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

8 апр 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

1 апр 2015 : 		 Новый альбом AGNOSTIC FRONT доступен для прослушивания

7 мар 2015 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

22 янв 2015 : 		 Новый альбом AGNOSTIC FRONT выйдет в апреле

12 дек 2014 : 		 AGNOSTIC FRONT о новом альбоме

26 ноя 2014 : 		 AGNOSTIC FRONT начнут запись в декабре

21 май 2014 : 		 Гитарист ONLY LIVING WITNESS в AGNOSTIC FRONT

1 июл 2013 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

18 фев 2013 : 		 Кавер-версия RAMONES от AGNOSTIC FRONT

25 июл 2012 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

13 май 2012 : 		 AGNOSTIC FRONT переиздадут “Live at CBGB” к тридцатилетнему юбилею

15 апр 2012 : 		 Юбилейная гитара от AGNOSTIC FRONT

25 авг 2011 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

19 апр 2011 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

24 мар 2011 : 		 Новое видео AGNOSTIC FRONT

18 мар 2011 : 		 Новый альбом AGNOSTIC FRONT доступен для прослушивания

8 мар 2011 : 		 Новая песня AGNOSTIC FRONT

5 мар 2011 : 		 Две новых песни AGNOSTIC FRONT

3 фев 2011 : 		 Новый сингл AGNOSTIC FRONT выйдет в марте

14 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AGNOSTIC FRONT

23 дек 2010 : 		 AGNOSTIC FRONT завершили работу над альбомом

23 ноя 2010 : 		 Название нового альбома AGNOSTIC FRONT

10 ноя 2010 : 		 Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

9 ноя 2010 : 		 AGNOSTIC FRONT отправляются в студию

4 ноя 2007 : 		 Новое видео от AGNOSTIC FRONT

9 сен 2007 : 		 AGNOSTIC FRONT выпускают сингл 'For my Family'

30 ноя 2006 : 		 AGNOSTIC FRONT отправятся в студию в феврале

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|||| 24 окт 2017

Видео с выступления AGNOSTIC FRONT

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Видео с выступления AGNOSTIC FRONT на фестивале Wacken Open Air 2013, доступно для просмотра ниже.

AGNOSTIC FRONT Perform вЂњGotta GoвЂќ At Wacken Open Air 2013; Quality Video Posted



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Jok3r
24 окт 2017, 18:44		Свежак=)


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