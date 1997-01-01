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*Wizard*



24 ноя 2017 : 		 Альбом WIZARD доступен для прослушивания

27 апр 2017 : 		 Новый альбом WIZARD появится в июне

23 мар 2015 : 		 Переиздания WIZARD выйдут в марте и апреле

21 фев 2015 : 		 WIZARD выпустят DVD

23 дек 2013 : 		 Из WIZARD ушел басист

12 сен 2013 : 		 Новая песня WIZARD

30 авг 2013 : 		 Новая песня WIZARD

4 июл 2013 : 		 Новый альбом WIZARD выйдет в сентябре

8 фев 2011 : 		 Новая песня WIZARD

7 фев 2011 : 		 Обложка нового альбома WIZARD

26 ноя 2010 : 		 Новый альбом WIZARD выйдет в марте

17 фев 2010 : 		 Новое видео WIZARD

27 дек 2006 : 		 Новый альбом WIZARD в феврале

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Альбом WIZARD доступен для прослушивания

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Немецкая группа WIZARD опубликовала для прослушивания свой альбом "Fallen Kings" — его можно послушать ниже.

WIZARD Streaming Fallen Kings Album In It's Entirety





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