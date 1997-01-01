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*Varathron*



24 ноя 2017 : 		 VARATHRON записывают новый альбом

23 окт 2015 : 		 Новый ЕР VARATHRON доступен для прослушивания

22 сен 2015 : 		 Новая песня VARATHRON

23 ноя 2014 : 		 Новый альбом VARATHRON доступен для прослушивания

15 окт 2014 : 		 Видео с текстом от VARATHRON

22 сен 2014 : 		 Новая песня VARATHRON

9 сен 2014 : 		 Новый альбом VARATHRON выйдет в ноябре

21 дек 2010 : 		 Новый альбом VARATHRON в 2011 году

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VARATHRON записывают новый альбом

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Греческие блэк-металлисты VARATHRON заняты работой над своим шестым студийным альбомом, который получил название "Patriarchs Of Evil". Группа опубликовала первое видео с сессий записи.

Greece's VARATHRON At Work On Sixth Studio Album; First Studio Video Streaming





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