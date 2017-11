сегодня



Новый альбом Jake E. Lee's RED DRAGON CARTEL выйдет в начале 2018 года Американский коллектив Red Dragon Cartel, созданный Jake'ом E. Lee (Badlands, Ozzy Osbourne), выпустит свой второй альбом в начале 2018 года.



Work on the album is underway at Obscenic Arts studio in Dillsburg, Pennsylvania. In the video below, Max Norman reveals that the album, entitled Patina, is 95% recorded, and it will be mixed by the end of the year. Check it out and stay tuned for further updates.





