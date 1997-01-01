Фраза, имя группы
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Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой»
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Обложка и отрывок нового альбома JUDAS PRIEST
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все новости группы
Heidevolk
4 дек 2017
:
Новое видео HEIDEVOLK
31 окт 2017
:
Новый альбом HEIDEVOLK выйдет зимой
11 сен 2016
:
HEIDEVOLK нашли новых участников
1 май 2015
:
Перемены в HEIDEVOLK
17 апр 2015
:
Новое видео HEIDEVOLK
3 апр 2015
:
Видео с текстом от HEIDEVOLK
12 фев 2015
:
Новое видео HEIDEVOLK
15 янв 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома HEIDEVOLK
9 янв 2015
:
Видео о работе над новым альбомом HEIDEVOLK
24 дек 2014
:
HEIDEVOLK завершили работу над альбомом
24 ноя 2013
:
HEIDEVOLK нашли вокалиста
13 май 2013
:
HEIDEVOLK расстались с вокалистом
20 фев 2012
:
Новое видео HEIDEVOLK
27 янв 2012
:
Новый альбом HEIDEVOLK выйдет в марте
7 апр 2010
:
Новое видео HEIDEVOLK
21 мар 2010
:
Новая песня HEIDEVOLK
1 мар 2010
:
Трейлер нового альбома HEIDEVOLK
29 янв 2010
:
Обложка альбома и новая песня HEIDEVOLK
27 янв 2010
:
Дата выхода нового альбома HEIDEVOLK
3 дек 2009
:
Детали нового альбома HEIDEVOLK
11 ноя 2009
:
HEIDEVOLK приступили к записи
10 ноя 2007
:
HEIDEVOLK подписались на Napalm Records
сегодня
Новое видео
HEIDEVOLK
"Ontwaakt", новое видео группы HEIDEVOLK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vuur van Verzet", выходящего 12 января.
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1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).