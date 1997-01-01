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*Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой» [23]
*Обложка и отрывок нового альбома JUDAS PRIEST [22]
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*Heidevolk*



4 дек 2017 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

31 окт 2017 : 		 Новый альбом HEIDEVOLK выйдет зимой

11 сен 2016 : 		 HEIDEVOLK нашли новых участников

1 май 2015 : 		 Перемены в HEIDEVOLK

17 апр 2015 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

3 апр 2015 : 		 Видео с текстом от HEIDEVOLK

12 фев 2015 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

15 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HEIDEVOLK

9 янв 2015 : 		 Видео о работе над новым альбомом HEIDEVOLK

24 дек 2014 : 		 HEIDEVOLK завершили работу над альбомом

24 ноя 2013 : 		 HEIDEVOLK нашли вокалиста

13 май 2013 : 		 HEIDEVOLK расстались с вокалистом

20 фев 2012 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

27 янв 2012 : 		 Новый альбом HEIDEVOLK выйдет в марте

7 апр 2010 : 		 Новое видео HEIDEVOLK

21 мар 2010 : 		 Новая песня HEIDEVOLK

1 мар 2010 : 		 Трейлер нового альбома HEIDEVOLK

29 янв 2010 : 		 Обложка альбома и новая песня HEIDEVOLK

27 янв 2010 : 		 Дата выхода нового альбома HEIDEVOLK

3 дек 2009 : 		 Детали нового альбома HEIDEVOLK

11 ноя 2009 : 		 HEIDEVOLK приступили к записи

10 ноя 2007 : 		 HEIDEVOLK подписались на Napalm Records

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Новое видео HEIDEVOLK

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"Ontwaakt", новое видео группы HEIDEVOLK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vuur van Verzet", выходящего 12 января.

HEIDEVOLK Premier "Ontwaakt" Music Video





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