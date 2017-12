сегодня



CRASHDÏET нашли вокалиста CRASHDÏET объявили имя нового вокалиста — им стал Gabriel Keyes.



«Он был как раз тем, кто снес нам крышу с первого прослушивания. Потом мы начали тусить, писать музыку и химия возникла сама собой. Нам уже не терпится дождаться момента, когда вы сможете его услышать!!»



Новый сингл "We Are The Legion" будет выпущен на Новый Год.











