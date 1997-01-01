CRASHDÏET нашли вокалиста

CRASHDÏET объявили имя нового вокалиста — им стал Gabriel Keyes.
«Он был как раз тем, кто снес нам крышу с первого прослушивания. Потом мы начали тусить, писать музыку и химия возникла сама собой. Нам уже не терпится дождаться момента, когда вы сможете его услышать!!»
Новый сингл "We Are The Legion" будет выпущен на Новый Год.
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