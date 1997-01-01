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*Crashdiet*



7 дек 2017 : 		 CRASHDÏET нашли вокалиста

20 май 2016 : 		 CRASHDÏET «не особо ищут вокалиста»

2 мар 2015 : 		 CRASHDÏET расстались с вокалистом

26 фев 2014 : 		 Первое демо CRASHDÏET выйдет в диджипаке

18 авг 2013 : 		 Новое видео CRASHDÏET

25 апр 2013 : 		 Умер менеджер CRASHDÏET

7 фев 2013 : 		 Новое видео CRASHDÏET

27 дек 2012 : 		 Семплы новых песен CRASHDÏET

21 дек 2012 : 		 Новое видео CRASHDÏET

20 дек 2012 : 		 Видео с текстом от CRASHDÏET

15 дек 2012 : 		 Новая песня CRASHDÏET

2 дек 2012 : 		 Трейлер нового DVD CRASHDÏET

29 ноя 2012 : 		 Детали нового альбома CRASHDÏET

28 ноя 2012 : 		 Название нового альбома CRASHDÏET

9 ноя 2012 : 		 Трейлер нового DVD CRASHDÏET

8 ноя 2012 : 		 Новый DVD CRASHDÏET выйдет в декабре

24 окт 2012 : 		 Демо-версия новой песни CRASHDÏET

3 окт 2012 : 		 Демо-версия новой песни CRASHDÏET

25 сен 2012 : 		 CRASHDÏET завершили запись

22 сен 2012 : 		 Новое демо CRASHDÏET

22 авг 2012 : 		 Видео с выступления CRASHDÏET

12 июн 2012 : 		 CRASHDIET исполнили новый трек

24 мар 2012 : 		 Фрагмент нового альбома CRASHDÏET

12 мар 2012 : 		 CRASHDÏET работают над новым альбомом

9 мар 2012 : 		 Басист CRASHDIET перенес операцию

21 ноя 2011 : 		 Акустика от CRASHDIET

20 ноя 2011 : 		 Про-шот от CRASHDIET

24 окт 2011 : 		 Акустика от CRASHDIET

23 сен 2011 : 		 Новое видео CRASHDIET

8 сен 2011 : 		 Видео с выступления CRASHDIET

14 май 2011 : 		 Про-шот с концерта CRASHDIET

21 дек 2010 : 		 Вокалиста CRASHDIET 'мучали' на сцене

1 апр 2010 : 		 Семплы нового альбома CRASHDIET

16 мар 2010 : 		 CRASHDIET заключили соглашение с Frontiers Records

6 мар 2010 : 		 Новый сингл CRASHDIET доступен для прослушивания

16 фев 2010 : 		 Обложка нового альбома CRASHDIET

25 янв 2010 : 		 В работе трибьют CRASHDIET

31 дек 2009 : 		 Название нового альбома CRASHDIET

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CRASHDÏET нашли вокалиста

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CRASHDÏET объявили имя нового вокалиста — им стал Gabriel Keyes.

«Он был как раз тем, кто снес нам крышу с первого прослушивания. Потом мы начали тусить, писать музыку и химия возникла сама собой. Нам уже не терпится дождаться момента, когда вы сможете его услышать!!»

Новый сингл "We Are The Legion" будет выпущен на Новый Год.

CRASHDГЏET Announces New Singer GABRIEL KEYES




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