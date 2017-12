18 дек 2017



Видео с записи CRASHDÏET CRASHDÏET опубликовали видео записи нового сингла "We Are The Legion", релиз которого намечен на 31 декабря. Это будет первый трек, который записан с вокалистом Gabriel'ом Keyes'ом.















