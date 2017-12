сегодня



Новый альбом NECRODEATH выйдет весной NECRODEATH выпустят новую работу, получившую название "The Age Of Dead Christ", девятого марта на Scarlet Records:



"The Whore Of Salem"

"The Master Of Mayhem"

"The Order Of Baphomet"

"The Kings Of Rome"

"The Triumph Of Pain"

"The Return Of The Undead"

"The Crypt Of Nyarlathotep"

"The Revenge Of The Witches"

"The Age Of Dead Christ"









+0 -2









просмотров: 234