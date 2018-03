сегодня



Видео с текстом от NECRODEATH NECRODEATH опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Whore Of Salem", которая взята из выходящего девятого мая на Scarlet Records альбома "The Age Of Dead Christ":



"The Whore Of Salem"

"The Master Of Mayhem"

"The Order Of Baphomet"

"The Kings Of Rome"

"The Triumph Of Pain"

"The Return Of The Undead"

"The Crypt Of Nyarlathotep"

"The Revenge Of The Witches"

"The Age Of Dead Christ"















