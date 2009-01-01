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*DARKSIDE TOP 2017 : Итоги года [135]
*Вокалист JUDAS PRIEST опубликовал письмо из Зала Славы Рок-н-Ролла [15]
*Барабанщик METALLICA: «Orion вернётся!» [14]
*Концертное видео WHITESNAKE [14]
*Фестиваль IN FLAMES пройдет летом [13]
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*Tesla*



31 дек 2017 : 		 Рассказ о 2017 для TESLA

19 дек 2017 : 		 Гитарист TESLA выпускает сольник

2 окт 2016 : 		 PHIL COLLEN присоединился на сцене к TESLA

25 авг 2016 : 		 Новое видео TESLA

23 июл 2016 : 		 Новая песня TESLA

15 июл 2016 : 		 Новое видео гитариста TESLA

23 июн 2016 : 		 Концертный релиз TESLA выйдет летом

22 июн 2016 : 		 Переиздание TESLA выйдет в июле

24 апр 2016 : 		 Музыканты PAPA ROACH, TESLA, Y&T собрали средства для одарённых детей

13 окт 2015 : 		 Гитарист DEF LEPPARD написал песню для TESLA

15 апр 2015 : 		 Новое видео гитарист TESLA

31 мар 2015 : 		 Вокалист TESLA восстанавливается после операции

2 янв 2015 : 		 Новое видео гитариста TESLA

17 дек 2014 : 		 Видео гитариста TESLA

19 ноя 2014 : 		 Гитарист TESLA выпустит новый сольный альбом

24 сен 2014 : 		 Гитарист TESLA учит как играть MP3

20 июн 2014 : 		 Видео с выступления TESLA

17 июн 2014 : 		 Новое видео TESLA

7 май 2014 : 		 TESLA исполнили новые песни

6 май 2014 : 		 Новая песня TESLA

19 апр 2014 : 		 Новый альбом TESLA выйдет в июне

10 апр 2014 : 		 TESLA исполнили новую песню

7 мар 2014 : 		 Название нового альбома TESLA

31 янв 2014 : 		 TESLA начнут запись в феврале

16 авг 2013 : 		 Новая песня TESLA

16 июн 2013 : 		 TESLA исполнили новую песню

7 июн 2013 : 		 Новая песня TESLA выйдет летом

6 июн 2013 : 		 TESLA записали новую песню

1 апр 2013 : 		 Видео гитариста TESLA

17 янв 2013 : 		 Вокалист TESLA исполняет песню DEF LEPPARD

9 янв 2013 : 		 Вокалист TESLA исполнил классику LYNYRD SKYNYRD

28 ноя 2012 : 		 Новое видео гитариста TESLA

31 окт 2012 : 		 Вокалист TESLA выпустит ЕР в ноябре

26 окт 2012 : 		 Вокалист TESLA запустил кантри-проект

18 июн 2012 : 		 Бывший гитарист TESLA выпустил второй альбом

26 май 2012 : 		 Возьми концерт TESLA с собой!

22 май 2012 : 		 Новое видео TESLA

8 дек 2011 : 		 TESLA получили ключ от города

24 июн 2011 : 		 Новый релиз TESLA выйдет в июле

22 июн 2011 : 		 Новый релиз TESLA выйдет с июле

8 янв 2011 : 		 Brian Wheat (TESLA): «Ушёл из жизни один из моих кумиров-басистов всех времён»

7 янв 2011 : 		 TESLA работают над новым релизом в акустическом стиле

1 окт 2010 : 		 У TESLA сгорела студия

14 мар 2010 : 		 Аудиосемплы всех треков концертного альбома TESLA

5 мар 2010 : 		 Аудиосемплы нового концертного альбома TESLA

8 сен 2009 : 		 Новое видео TESLA

28 авг 2009 : 		 TESLA готовят два концертных альбома

15 мар 2009 : 		 Новое видео от TESLA

26 сен 2008 : 		 TESLA: ещё одна композиция доступна для прослушивания

5 авг 2008 : 		 Выходит сборник группы TESLA

26 ноя 2007 : 		 Эксклюзивный EP от TESLA на iTunes

30 авг 2006 : 		 TESLA планируют записать альбом кавер-версий

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Рассказ о 2017 для TESLA

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TESLA опубликовали видео, рассказывающее о том, как для них прошел 2017 год.





TESLA: 2017 Recap Video






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