15 янв 2018



Новая песня TURBONEGRO "Hurry Up & Die", новая песня группы TURBONEGRO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "RockNRoll Machine", выход которого запланирован на второе февраля.



Трек-лист:



01. The Rock And Roll Machine Suite Part I: Chrome Ozone Creation

02. The Rock And Roll Machine Suite Part II: Well Hello

03. The Rock And Roll Machine Suite Part III: RockNRoll Machine

04. Hurry Up & Die

05. Fist City

06. Skinhead Rock & Roll

07. Hot For Nietzsche

08. On the Rag

09. Let the Punishment Fit the Behind

10. John Carpenter Powder Ballad

11. Special Education























