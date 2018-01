14 янв 2018



Новая песня HOWLING SYCAMORE Группа HOWLING SYCAMORE, новое детище Davide Tiso (Ephel Duath, Gospel Of The Witches), заключила контракт с лейблом Prosthetic Records. В состав нового коллектива также вошли бывший вокалист Watchtower и Dangerous Toys Jason McMaster и барабанщик Hannes Grossmann (Necrophagist, Obscura). Дебютная работа проекта будет выпущена 26 января и будет доступна в цифровом варианте, на CD и виниле.



Трек-лист:



"Upended"

"Obstinate Pace"

"Let Fall"

"Intermezzo"

"Midway"

"Chant Of Stillness"

"Descent To Light"

"Dysphoria"



Одну из песен из этого релиза, "Descent To Light", можно услышать ниже.







Howling Sycamore by Howling Sycamore





