Новая песня HOWLING SYCAMORE

Группа HOWLING SYCAMORE, новое детище Davide Tiso (Ephel Duath, Gospel Of The Witches), заключила контракт с лейблом Prosthetic Records. В состав нового коллектива также вошли бывший вокалист Watchtower и Dangerous Toys Jason McMaster и барабанщик Hannes Grossmann (Necrophagist, Obscura). Дебютная работа проекта будет выпущена 26 января и будет доступна в цифровом варианте, на CD и виниле.
Трек-лист:
"Upended"
"Obstinate Pace"
"Let Fall"
"Intermezzo"
"Midway"
"Chant Of Stillness"
"Descent To Light"
"Dysphoria"
Одну из песен из этого релиза, "Descent To Light", можно услышать ниже.
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