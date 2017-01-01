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*Howling Sycamore*



14 янв 2018 : 		 Новая песня HOWLING SYCAMORE

8 дек 2017 : 		 HOWLING SYCAMORE на Prosthetic Records

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|||| 14 янв 2018

Новая песня HOWLING SYCAMORE

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Группа HOWLING SYCAMORE, новое детище Davide Tiso (Ephel Duath, Gospel Of The Witches), заключила контракт с лейблом Prosthetic Records. В состав нового коллектива также вошли бывший вокалист Watchtower и Dangerous Toys Jason McMaster и барабанщик Hannes Grossmann (Necrophagist, Obscura). Дебютная работа проекта будет выпущена 26 января и будет доступна в цифровом варианте, на CD и виниле.

Трек-лист:

"Upended"
"Obstinate Pace"
"Let Fall"
"Intermezzo"
"Midway"
"Chant Of Stillness"
"Descent To Light"
"Dysphoria"

Одну из песен из этого релиза, "Descent To Light", можно услышать ниже.

Davide Tiso's HOWLING SYCAMORE Debut New Track "Descent To Light"; Audio





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