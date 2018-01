14 янв 2018



Новое видео FEED THE RHINO "Losing Ground", новое видео группы FEED THE RHINO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Silence', выходящего 16 февраля на Century Media Records:



"Timewave Zero"

"Heedless"

"Losing Ground"

"68"

"All Work And No Play Makes Jack A Dull Boy"

"Yellow And Green"

"Nerve Of A Sinister Killer"

"Fences"

"The Silence"

"Lost In Proximity"

"Featherweight"













