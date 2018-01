15 янв 2018



Умерла вокалистка THE CRANBERRIES Вокалистка THE CRANBERRIES Долорес О'Риордан скончалась в возрасте 46 лет. По сообщению представителя певицы, она была в Лондоне для записи материла. Никаких подробностей пока не сообщается.



Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends — Kodaline (@Kodaline) January 15, 2018









