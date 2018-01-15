Умерла вокалистка THE CRANBERRIES

Вокалистка THE CRANBERRIES Долорес О'Риордан скончалась в возрасте 46 лет. По сообщению представителя певицы, она была в Лондоне для записи материла. Никаких подробностей пока не сообщается.
Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends
Altair21
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What I'm feeling and the daffodils look lovely today,
And the daffodils look lovely today,
Look lovely today.
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Как будто мать умерла.
Whitesnake
Сообщается, что звонок в полицию поступил в 9.05 утра по местному времени (12.05 мск), врачи констатировали смерть О’Риордан на месте. На данный момент кончина певицы рассматривается как «необъяснимая».
Известно, что у Долорес были проблемы со здоровьем: этой весной The Cranberries пришлось отменить тур по Европе из-за болезни О’Риордан, причем произошло это почти сразу после его начала.
Через месяц были отменены и концерты в США, так как состояние певицы не улучшилось достаточно для того, чтобы выступать. На сайте группы сообщалось, что у певицы проблемы со спиной.
rt3224
father
StygianSaviour
gravitgroove
"...проблемы со спиной"
Я не доктор, но обычно внезапно и моментально умирают (кроме мозга) от оторвавшегося тромба, либо от артериальной аневризмы, а боли в сердце отдают в спину и даже создают ощущение больного позвоночника. Если тут есть профессиональные врачи, пусть меня поправят. Тем не менее, это не меняет всю трагичность и мрачность картины.
kircore
Не надо, ребята. Не место и не время.
rt3224
rt3224
v_android87
Flaming
Случилась "любовь с первого взгляда". Песня была грандиозной.
А альбомы еще лучше.
Спасибо Тебе за все.
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