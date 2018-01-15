Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео JUDAS PRIEST 'Lightning Strike' [48]
*MIKE PORTNOY и JOHN PETRUCCI вместе [43]
*SODOM расстались с гитаристом и ударником [38]
*Новая песня MACHINE HEAD [30]
*KISS заставили журналиста снять футболку IRON MAIDEN [29]
*
[= ||| все новости группы



*The Cranberries*



15 янв 2018 : 		 Умерла вокалистка THE CRANBERRIES

24 янв 2012 : 		 Новое видео THE CRANBERRIES

| - |
|||| 15 янв 2018

Умерла вокалистка THE CRANBERRIES

*
zoom
*
* *
Вокалистка THE CRANBERRIES Долорес О'Риордан скончалась в возрасте 46 лет. По сообщению представителя певицы, она была в Лондоне для записи материла. Никаких подробностей пока не сообщается.







Like!+0Dislike!-10


КомментарииСкрыть/показать 35 )

Altair21
15 янв 2018, 20:31		С ума сойти! Я в шоке(((

R0ck_N_R0lla
15 янв 2018, 20:32		Блять, это пиздец, как так то

rassol
15 янв 2018, 20:34		Однако.

metalslayer
15 янв 2018, 20:34		Вот тебе и 2018-ый год

and3223r
15 янв 2018, 20:46		Ага, ругали ещё 17-й. Сенокос какой-то.
R.I.P.

Whitesnake
15 янв 2018, 20:51		Любимейшая исполнительница. В коллекции все альбомы группы и сольники. R.I.P. В шоке.

AnyMetalYouLike
15 янв 2018, 20:55		Пиздец. Я не знаю что ещё сказать.

Hein73
15 янв 2018, 20:57		Кошмар, молодая женщина, причины наверняка всплывут позже.

gravitgroove
15 янв 2018, 20:57		;( спи спокойно, прекрасная Долорес

гладиатор
15 янв 2018, 21:01		Да ладно, хватит уже! Как-то люто начинается год для меломанов...

The Dark Moon
15 янв 2018, 21:08		Всего лишь 46 лет. R.I.P.

graillyc
15 янв 2018, 21:15		Писос

m.h.
15 янв 2018, 21:18		жесть конечно,жалко очень,
слов нет

StygianSaviour
15 янв 2018, 21:23		Любимая вокалистка была, грустно стало. Очень ждал нового материала. Покойся с миром.

Sethian
15 янв 2018, 21:23		Одна из групп моих школьных лет. Нет слов. R.I.P.

MGrey
15 янв 2018, 21:29		Охренеть новость. RIP

kircore
15 янв 2018, 21:44		Это очень, очень печально. Больно, ребята.
Bury the Hatchet на полную.

Voin of Valhalla
15 янв 2018, 21:57		Нормально 2018 год начался. один за одним.

Possessed
15 янв 2018, 22:06		Не фан, но всё равно очень жаль. Светлая память.

Ухналь
15 янв 2018, 22:15		Я ждал новый альбом.

Kurumu71
15 янв 2018, 22:18		Жесть. Недавно переслушивал ее первый сольник, и просматривая фотографии, восхищался красотой этой женщины

Wazlav
15 янв 2018, 22:21		I have decided to leave you forever.
I have decided to start things from here.
Thunder and lightning won't change
What I'm feeling and the daffodils look lovely today,
And the daffodils look lovely today,
Look lovely today.

Sting
15 янв 2018, 22:51		Прискорбно, что приходится писать по такому поводу... Эхо 90-х, рупор того поколения... Жалко, обидно, грустно... 8(

Frostauskas
15 янв 2018, 22:54		Грустно... R.I.P.

Ухналь
15 янв 2018, 22:58		Где-то в глубине души я считал её самой крутой рокершей.
Как будто мать умерла.

Whitesnake
15 янв 2018, 23:17		О’Риордан была обнаружена мертвой в своем номере в одной из гостиниц Лондона. На момент смерти рок-звезде было 46 лет. По словам ее агента, она скончалась внезапно, а ее родные опустошены печальными известиями и просят не беспокоить их в такое тяжелое время.

Сообщается, что звонок в полицию поступил в 9.05 утра по местному времени (12.05 мск), врачи констатировали смерть О’Риордан на месте. На данный момент кончина певицы рассматривается как «необъяснимая».

Известно, что у Долорес были проблемы со здоровьем: этой весной The Cranberries пришлось отменить тур по Европе из-за болезни О’Риордан, причем произошло это почти сразу после его начала.
Через месяц были отменены и концерты в США, так как состояние певицы не улучшилось достаточно для того, чтобы выступать. На сайте группы сообщалось, что у певицы проблемы со спиной.

rt3224
15 янв 2018, 23:46		Ухналь: "Как будто мать умерла". Ухналь, или ты ещё сопляк, или вы уже старик.

father
15 янв 2018, 23:52		Друзья, это ужасно

StygianSaviour
15 янв 2018, 23:57		rt3224, это почему интересно? Не вижу связи. Откуда такой вывод?

gravitgroove
16 янв 2018, 00:03		"По словам ее агента, она скончалась внезапно"
"...проблемы со спиной"
Я не доктор, но обычно внезапно и моментально умирают (кроме мозга) от оторвавшегося тромба, либо от артериальной аневризмы, а боли в сердце отдают в спину и даже создают ощущение больного позвоночника. Если тут есть профессиональные врачи, пусть меня поправят. Тем не менее, это не меняет всю трагичность и мрачность картины.

kircore
16 янв 2018, 00:04		rt3224 StygianSaviour

Не надо, ребята. Не место и не время.

rt3224
16 янв 2018, 00:11		Жаль девушку. ...Просьба на мой предыдущий comment никак не закипать... Кажется, хитрый тролль неизвестной этиологии. И nickname под стать.

rt3224
16 янв 2018, 00:24		gravitgroove, тебя, кто хочешь и, потом, никаак не захочешь поправит без истории болезни. Через 7-14 дней всё вскроют и обнародуют.

v_android87
16 янв 2018, 01:14		R.I.P.

Flaming
16 янв 2018, 01:19		Весной 94-го увидел клип Linger.
Случилась "любовь с первого взгляда". Песня была грандиозной.
А альбомы еще лучше.
Спасибо Тебе за все.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 5909

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Therion Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом