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17 янв 2018
Музыканты STONE TEMPLE PILOTS, SMASHING PUMPKINS о смерти вокалистки THE CRANBERRIES
Музыканты STONE TEMPLE PILOTS, SMASHING PUMPKINS, PARAMORE, James Corden, Diplo, Diane Warren, Dave Davies of THE KINKS, Liz Phair, DURAN DURAN, Josh Groban отреагировали на известие о смерти вокалистки THE CRANBERRIES.
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