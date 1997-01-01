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18 янв 2018
Новое видео ASENBLUT
“Asenblut” (2018), новое видео группы ASENBLUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP "Legenden", выходящего 16 февраля:
“Die Legende” (2018)
“Heldenbürde” (2018)
“Asenblut” (2018)
“God Or Man” (Manowar cover)
“Von Des Verräters Untergang” (2018)
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