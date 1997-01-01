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*Asenblut*



18 янв 2018 : 		 Новое видео ASENBLUT

20 дек 2017 : 		 Новый ЕР ASENBLUT выйдет в феврале

23 июл 2016 : 		 Новое видео ASENBLUT

12 июл 2016 : 		 Видео с текстом от ASENBLUT

5 июн 2016 : 		 ASENBLUT выпустят новый альбом в августе на AFM Records

18 окт 2012 : 		 ASENBLUT на MDD Records

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|||| 18 янв 2018

Новое видео ASENBLUT

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“Asenblut” (2018), новое видео группы ASENBLUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из EP "Legenden", выходящего 16 февраля:

“Die Legende” (2018)
“Heldenbürde” (2018)
“Asenblut” (2018)
“God Or Man” (Manowar cover)
“Von Des Verräters Untergang” (2018)

ASENBLUT Release Official Music Video For 2018 Version Of "Asenblut"




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